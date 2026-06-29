Realiza SSPyTM de Escuinapa cambios en la corporación

ESCUINAPA._ Para mejorar la operatividad de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, esta mañana se realizaron cambios en la corporación, informó el director Rosario Guadalupe Camacho García.

“Se hicieron cambios en Seguridad Pública, el sistema pues lo requiere; se hicieron cambios operativos y administrativos con personal de la policía”, dijo el jefe policiaco.

Camacho García precisó que son cambios normales, necesarios, cada dos meses se harán evaluaciones sobre el desempeño de las personas a cargo y de no tener resultados se cambiarán.

“Habrá evaluación, todos tenemos derecho de tener un mejor puesto, de sacar el trabajo adelante, ocupamos gente que realmente le interese el trabajo y que quiera auxiliar a la ciudadanía”, dijo.

La subdirección operativa de Seguridad Pública estará a cargo de Humberto García Zambrano, informó, reemplazando a Ricardo Cazares Domínguez, el nuevo subdirector cumplió con los requisitos para estar al frente de la operatividad de la corporación, preciso.

“Humberto García Zambrano tiene más de 20 años en la corporación, cumplió con los requisitos, con documentos, su historial y su trabajo y se puso al frente”, dijo.

En Tránsito Municipal, el subdirector Operativo Jorge Castro Torres fue sustituido por César Carrillo quien también tiene un expediente de trabajo, su comandante operativo será Anastacio López Carrillo, en sustitución de Francisco López.