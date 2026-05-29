Realiza UTEsc conversatorio sobre la baja floración del mango en el Sur de Sinaloa

Este mediodía, en la biblioteca de la Universidad Tecnológica Escuinapa se llevó a cabo el conversatorio “Baja floración del mango en el sur de Sinaloa” en colaboración entre la casa de estudios y Confie Sinaloa.

Con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos entre productores de mango del sur de Sinaloa, para analizar y reflexionar los factores que inciden en la floración, generando propuestas que contribuyan a fortalecer su manejo y producción, se desarrolló el conversatorio con la participación de Porfirio Salas Castillo, secretario de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Sur de Sinaloa; Bonifacio Bustamante Hernández, director de Roberto´s Mangos; Rogelio Padilla Salcido, delegado presidente del Comité Municipal Campesino de la Confederación Nacional Campesina, y María Elena Robles Ochoa, directora de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Escuinapa.

La bienvenida, vía GoogleMeet, estuvo a cargo del Dr. Carlos Karam Quiñones, director de Confíe Sinaloa, quien destacó al conocimiento como factor de desarrollo de la sociedad y motor de la vida. Por lo cual manifestó el interés de trabajar en coordinación con la Universidad Tecnológica de Escuinapa y el sector productivo ante la baja floración del mango, que amenaza el mercado y a los trabajadores de la región, perdiendo oportunidades comerciales y hasta turísticas.

Este encuentro, al que asistieron representantes del sector productivo, social, gubernamental, estudiantes y docentes de UTEsc, contó con el rector, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, como moderador de un diálogo centrado en analizar las causas y el impacto de la baja floración del mango en la temporada actual en el sur de Sinaloa y una comparativa con otras regiones del estado de Sinaloa, México y el mundo.

Asimismo, la y los participantes compartieron, atendiendo preguntas y aportaciones del público, distintas alternativas de manejo del cultivo y soluciones, a través de acciones conjuntas entre gobierno, academia y productores para favorecer una mejor floración en próximas temporadas, pues el impacto en la producción actual llegó hasta el 80% de menos floración en algunas variedades del fruto.

El conversatorio “Baja floración del mango en el sur de Sinaloa”, es el primero de una serie de actividades en las que se profundizará la reflexión y el desarrollo de proyectos para atender esta problemática, que culminará con la realización del Congreso Nacional del Mango, en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.