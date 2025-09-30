Realiza UTEsc encuentro de integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores

Para compartir experiencias de investigación y trayectorias académicas, 11 docentes de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, que son integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la SECIHTI (Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación), tuvieron un encuentro con estudiantes de la casa de estudios, con el propósito de reflexionar sobre la calidad de la investigación, la innovación y la formación científica, para contribuir al bienestar de la sociedad, con equidad, inclusión y perspectiva de género.
Investigadoras e investigadores participantes:
Juan Manuel Mendoza Guerrero
Marcela Rebeca Contreras Loera
Bernardo Espinosa Palomeque
Sibely Cañedo Cázarez
José Guillermo Galindo Reyes
Guillermo Rodríguez Domínguez
Omar Jiménez Pérez
Diana Ibarra Rodríguez
Guadalupe Montaño López
Fernando Enrique Villegas Rivera
Héctor Augusto Parra Zurita