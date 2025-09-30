Realiza UTEsc encuentro de integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores

Para compartir experiencias de investigación y trayectorias académicas, 11 docentes de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, que son integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la SECIHTI (Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación), tuvieron un encuentro con estudiantes de la casa de estudios, con el propósito de reflexionar sobre la calidad de la investigación, la innovación y la formación científica, para contribuir al bienestar de la sociedad, con equidad, inclusión y perspectiva de género.

Investigadoras e investigadores participantes:

Juan Manuel Mendoza Guerrero

Marcela Rebeca Contreras Loera

Bernardo Espinosa Palomeque

Sibely Cañedo Cázarez

José Guillermo Galindo Reyes

Guillermo Rodríguez Domínguez

Omar Jiménez Pérez

Diana Ibarra Rodríguez

Guadalupe Montaño López

Fernando Enrique Villegas Rivera

Héctor Augusto Parra Zurita