$!Realiza vectores acciones de fumigación en la cabecera de Rosario

EL ROSARIO._ Al reponer la Jurisdicción Sanitaria 06 la unidad para realizar las acciones de fumigación se retomaron las acciones en la ciudad, al tiempo que se llamó a la ciudadanía a coadyuvar con las acciones eliminando los criaderos del mosquito.

José Ángel Morales Tejeda, delegado sindical de la sección 80, expuso que desde noviembre del año pasada la unidad no contaba con vehículo para realizar estas acciones mismas que la ciudadanía venía reclamando.

“Fue por la presencia exagerada de moscos que había pero también por algunos casos probables que hay de dengue, ya se trabajaron y el trabajo final fue la fumigación, pero lo más importante es que la ciudadanía coopere y tenga sus patios limpios”, dijo.