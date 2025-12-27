$!Realizan cabalgata y kermés en beneficio de alumnos de escuela charra en Cacalotán, Rosario

EL ROSARIO._ Padres de familia y docentes de la escuela charra San Juan Cacalotán siguen trabajando para adquirir los atuendos de los pequeños, y este sábado realizaron una cabalgata y kermés con dicho fin. “Las actividades, como lo hemos comentado, es para lo mismo: conseguir los atuendos para los alumnos”, comentó Josué Armenta, coordinador.





Desde hace varios fines de semana pusieron en marcha los paseos a caballo con el mismo cometido. Se precisó que el traje que buscan adquirir es el de faena, para desarrollar las clases propias del deporte nacional.





A las 13:00 horas de este sábado dio inicio la cabalgata con jinetes chicos y grandes, que recorrieron la calle principal de la sindicatura rosarense, para después dirigirse por caminos. Al concluir la cabalgata, las madres de familia de los pequeños realizaron una kermés en la plazuela de la comunidad.