El Sur
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Operación

Realizan capacitación y credencialización para fortalecer a las brigadas comunitarias de Santuario Huizache-Caimanero

Con esta capacitación, se busca un manejo adecuado en el resguardo de los nidos de tortuga que se tienen en la región
Hugo Gómez |
07/07/2026 13:56
07/07/2026 13:56

ROSARIO._ Como parte de las acciones para fortalecer las capacidades de las brigadas comunitarias, el Santuario Huizache Caimanero informó que se realizó una capacitación impartida por personal de la Profepa en la que también participaron brigadas de otras Áreas Naturales Protegidas del Sur de Sinaloa.

Esto debido al inicio de resguardo de nidos de tortugas en la región para su conservación y futura liberación.

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En la acción impartida por Samuel Meza, representante de la Profepa, participaron además del santuario que se encuentra dentro del municipio, integrantes de la Brigada de Conservación de Isla de la Piedra, la Brigada de Vigilancia y Monitoreo de Huizache-Caimanero y el Grupo Tortuguero Huizache-Caimanero.

Durante la jornada, se indicó, que se abordaron temas sobre la legislación ambiental vigente, las atribuciones de los vigilantes comunitarios y los procedimientos para la atención de eventos de varamiento de fauna silvestre, fortaleciendo los conocimientos necesarios para desempeñar sus labores de vigilancia, monitoreo y conservación.

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Asimismo, los participantes recibieron sus credenciales de acreditación, reconociendo su preparación y el importante papel que desempeñan como aliados en la protección del patrimonio natural.

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Los participantes agradecieron a la Profepa por compartir sus conocimientos y fortalecer el trabajo coordinado con las comunidades, cuyo compromiso se considera fundamental para la conservación del Santuario Playa Huizache-Caimanero y de las Áreas Naturales Protegidas del sur de Sinaloa.

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