$!Realizan desfile de candidatas y candidatos a las Fiestas del Mar de Las Cabras de Escuinapa

ESCUINAPA._ Disfrutan cientos de personas del primer desfile de candidatos a reinas y rey de las Fiestas del Mar de Las Cabras.

El contingente fue iniciado por la Reina de las Fiestas del Mar de Las Cabras 2025, Brissa Zambrano, para continuar con el Rey de las Playas Alfonso Rendón, acompañados todos por música de banda.

La Reina Infantil Isabella dio paso a las candidatas y candidatos de este año, iniciando con Angellina Corona, que llevaba decenas de seguidores vestidos de rojo, como parte del color que la distingue en la contienda.