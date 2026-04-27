$!Realizan desfile de candidatas y candidatos a las Fiestas del Mar de Las Cabras de Escuinapa

ESCUINAPA._ Disfrutan cientos de personas del primer desfile de candidatos a reinas y rey de las Fiestas del Mar de Las Cabras.
El contingente fue iniciado por la Reina de las Fiestas del Mar de Las Cabras 2025, Brissa Zambrano, para continuar con el Rey de las Playas Alfonso Rendón, acompañados todos por música de banda.
La Reina Infantil Isabella dio paso a las candidatas y candidatos de este año, iniciando con Angellina Corona, que llevaba decenas de seguidores vestidos de rojo, como parte del color que la distingue en la contienda.
El candidato a Rey Cristofer Moreno con el color azul, continuó con la presencia y el llamado a disfrutar de esta centenaria fiesta.
Alberto Rojas “El sapito”, candidato a Rey, realizó el desfile acompañado de amigos, familia y el barrio “El Cojón” no dejó de bailar, mientras que una botarga que da nombre a su alias, estaba presente y conviviendo con la gente.
El desfile fue cerrado por la candidata a Reina Cindy López, que representa el color amarillo, quien estuvo acompañada por amigos, familia, docentes y alumnos de la preparatoria UAS Escuinapa..
Esta es la primera manifestación de los candidatos, la elección de las Reinas será el 9 de mayo y las Fiestas del Mar de Las Cabras del 21 al 25 de mayo.