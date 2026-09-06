$!Realizan en Cacalotán, Rosario, la segunda edición de la cabalgata en honor a Nuestra Señora de Loreto

ROSARIO._ Con una notable participación de jinetes se realizó la segunda edición de la cabalgata en honor a Nuestra Señora de Loreto en la sindicatura de Cacalotán.

Alrededor de las 15:00 horas los participantes, hombres y mujeres de todas las edades, se fueron congregando en el ruedo charro ubicado a las afueras de la comunidad.