$!Realizan en Cacalotán, Rosario, la segunda edición de la cabalgata en honor a Nuestra Señora de Loreto

ROSARIO._ Con una notable participación de jinetes se realizó la segunda edición de la cabalgata en honor a Nuestra Señora de Loreto en la sindicatura de Cacalotán.
Alrededor de las 15:00 horas los participantes, hombres y mujeres de todas las edades, se fueron congregando en el ruedo charro ubicado a las afueras de la comunidad.
Poco después de las 16:00 horas, a ritmo de la música banda, con estandartes salieron al encuentro de la peregrinación conformada por vecinos del Jumate, para juntos recorrer las principales calles de la comunidad hasta llegar al templo parroquial.
La pirotecnia anunciaba el avance del contingente que a su llegada al templo, donde fueron recibidos por el párroco Ramón García, a quienes posteriormente bendijo.
Al cumplir con la patrona los cabalgantes retornaron al ruedo charro para disfrutar de una comida seguida de jaripeo y caballos bailadores con música en vivo.