$!Realizan en Escuinapa la Feria Municipal de la Prevención

ESCUINAPA._ Con la participación de diversas instituciones se realizó la Feria Municipal de la Prevención, llevando información a estudiantes sobre las tareas que realizan corporaciones de seguridad, salud y deportes. Elementos de Sedena, Guardia Nacional, Marina Armada de México y Policía Estatal Preventiva mostraron las acciones que realizan en materia de seguridad, pero también como son sus uniformes, vehículos, el funcionamiento de ellos, que fue lo que más llamó la atención de los estudiantes que acudieron a visitar los stand en las instalaciones del Cbtis 152.











El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental indicó que el evento es de gran importancia, tras meses de tener problemas en el tema de seguridad. “En este año hemos tenido muchos eventos violentos, Escuinapa, en la zona sur y todo el estado, tenemos que irnos a la raíz del problema... y la mejor causa es fomentar una cultura de paz”, dijo.









