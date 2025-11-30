El Sur
Realizan en Rosario el Cuadrangular de la Mujer

El evento se realizó como parte de la lucha contra la Eliminación de la Violencia contra las mujeres
Hugo Gómez |
30/11/2025 15:55
30/11/2025 15:55

EL ROSARIO._ Como parte de los 16 días de activismo de la lucha de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer y la Dirección de Deportes realizaron el Cuadrangular de la Mujer.

Claudia González, directora del Immujer, refirió que del evento participaron cuatro equipos de softbol del municipio.

“Es un evento deportivo de sana convivencia para continuar promoviendo los derechos de las mujeres e impulsando la participación activa de todas ellas en cualquier ámbito.

Las acciones, dijo que iniciaron desde el 25 de noviembre día de la lucha por la no violencia de mujeres y niñas.

Así también expuso que se han llevado exposiciones a planteles del municipio para crear conciencia sobre este tema.

