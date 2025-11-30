$!Realizan en Rosario el Cuadrangular de la Mujer

EL ROSARIO._ Como parte de los 16 días de activismo de la lucha de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer y la Dirección de Deportes realizaron el Cuadrangular de la Mujer.

Claudia González, directora del Immujer, refirió que del evento participaron cuatro equipos de softbol del municipio.