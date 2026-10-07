$!Realizan jornada de atención a población de áreas de difícil acceso, en Escuinapa

ESCUINAPA._ La Secretaria de Marina y DIF realizaron la primera jornada de atención de primer contacto para áreas de difícil acceso, con atención diversa a la población, informó José Burgueño Oronia, jefe de Servicios Médicos Municipales.

“Esta es una brigada que se ha estado realizando de forma continua, el año pasado se realizaron alrededor de 3 o 4 brigadas las cuales estuvieron trabajando para las comunidades del sur del municipio”, dijo Burgueño Oronia.