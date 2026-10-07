El Sur
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Apoyos

Realizan jornada de atención a población de áreas de difícil acceso, en Escuinapa

La Secretaria de Marina y personal del DIF ofrecieron atención médica, odontología, nutrición, psicología, corte de cabello, reparación de electrodomésticos, entre otras actividades
Carolina Tiznado |
07/10/2026 15:40
07/10/2026 15:40

ESCUINAPA._ La Secretaria de Marina y DIF realizaron la primera jornada de atención de primer contacto para áreas de difícil acceso, con atención diversa a la población, informó José Burgueño Oronia, jefe de Servicios Médicos Municipales.

“Esta es una brigada que se ha estado realizando de forma continua, el año pasado se realizaron alrededor de 3 o 4 brigadas las cuales estuvieron trabajando para las comunidades del sur del municipio”, dijo Burgueño Oronia.

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Se informó que la jornada incluye atención médica, odontología, nutrición, psicología, corte de cabello, reparación de electrodomésticos y bolsa de trabajo por la Marina. Además, se apoya a la población con asesoría jurídica, psicológica, también se entregan despensas.

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Este miércoles se realizó en la plazuela Ramón Corona, en donde se atendió a 43 consultas médicas, 1 consulta psicológica, 8 de nutrición, 32 cortes de cabello, 7 reparaciones de electrodomésticos, 8 asesorías jurídicas y 6 consultas dentales.

También se dieron 40 despensas a familias que estuvieron presentes, este jueves continúa la jornada en Tecualilla en el comisariado ejidal y el viernes en Isla del Bosque, de 9:00 a 13:00 horas.

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