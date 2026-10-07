$!Realizan jornada de atención a población de áreas de difícil acceso, en Escuinapa

ESCUINAPA._ La Secretaria de Marina y DIF realizaron la primera jornada de atención de primer contacto para áreas de difícil acceso, con atención diversa a la población, informó José Burgueño Oronia, jefe de Servicios Médicos Municipales.
“Esta es una brigada que se ha estado realizando de forma continua, el año pasado se realizaron alrededor de 3 o 4 brigadas las cuales estuvieron trabajando para las comunidades del sur del municipio”, dijo Burgueño Oronia.
Se informó que la jornada incluye atención médica, odontología, nutrición, psicología, corte de cabello, reparación de electrodomésticos y bolsa de trabajo por la Marina. Además, se apoya a la población con asesoría jurídica, psicológica, también se entregan despensas.
Este miércoles se realizó en la plazuela Ramón Corona, en donde se atendió a 43 consultas médicas, 1 consulta psicológica, 8 de nutrición, 32 cortes de cabello, 7 reparaciones de electrodomésticos, 8 asesorías jurídicas y 6 consultas dentales.
También se dieron 40 despensas a familias que estuvieron presentes, este jueves continúa la jornada en Tecualilla en el comisariado ejidal y el viernes en Isla del Bosque, de 9:00 a 13:00 horas.