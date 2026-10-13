$!Realizan jornada de limpieza en canales y registros previo a huracán Simon, en Rosario

EL ROSARIO._ Realizan jornada de limpieza en canales pluviales y alcantarillas previos a la presencia del huracán “Simón”, informó Gil Valdez, director de Obras Publicas.

Ya que durante que durante la sesión del Consejo de Protección Civil Municipal, se informó que el fenómeno se espera deje fuertes lluvias.

El funcionario señaló que previo al inicio del temporal de lluvias ya se había atendido.

“Le acabamos de dar un mantenimiento en estos días, ya le habíamos dado por el temporal de lluvias, pero ahorita le acabamos de dar una revisión a todos los canales y los limpiamos”, aseguró.