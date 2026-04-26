$!Realizan jornada de limpieza en la Playa El Caimanero, en Rosario

ROSARIO._ En el marco de la conmemoración del Día de la Tierra, la Dirección de Ecología de Rosario llevó a cabo una jornada de limpieza en Playa El Caimanero con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y preservar los recursos naturales del municipio.

Esta jornada se implementó después del periodo vacacional de Semana Santa, donde las playas se convierten en punto para acampar y vacacionar.