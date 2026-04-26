$!Realizan jornada de limpieza en la Playa El Caimanero, en Rosario

ROSARIO._ En el marco de la conmemoración del Día de la Tierra, la Dirección de Ecología de Rosario llevó a cabo una jornada de limpieza en Playa El Caimanero con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y preservar los recursos naturales del municipio.
Esta jornada se implementó después del periodo vacacional de Semana Santa, donde las playas se convierten en punto para acampar y vacacionar.
La directora de Ecología, Aideé Castañeda, informó que la actividad se realizó en coordinación con voluntarios y personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
“Durante la jornada se realizaron labores de recolección de diversos tipos de residuos sólidos, entre los que destacan vidrio, aluminio, bolsas plásticas, entre otros desechos, logrando mejorar significativamente las condiciones del área intervenida”, argumentó.
La funcionaria municipal hizo un llamado a la población a mantener limpias las playas y espacios públicos, adoptando prácticas responsables que contribuyan a la conservación del medio ambiente para las futuras generaciones.