$!Realizan jornada de limpieza en templo de la Virgen de Loreto en Cacalotán

ROSARIO._ Tras celebrarse la Semana Santa, el grupo “Amigos por Cacalotán” realizó una jornada de limpieza en el templo parroquial de la Virgen de Loreto.
Desde hace un par de años, esta agrupación ha trabajado en la restauración del templo mariano y mejoras en la sindicatura rosarense.
“Realizamos la limpieza de nuestro templo después de las fiestas de Semana Santa por la glicerina de la gente que viene a velar que no se terminen nuestras tradiciones”, expuso Judith Ramos.
La integrante del grupo manifestó además que se busca que las acciones se realicen frecuentemente para que encuentren un pueblo bonito los visitantes de Cacalotán.