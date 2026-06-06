$!Realizan Jornada Estatal de Limpieza en Playa Ceuta, en Elota

LA CRUZ, Elota._ En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, llevó a cabo la Jornada Estatal de Limpieza “Eco Sinaloa: playas, costas y destinos limpios”, iniciativa que se desarrolló de manera simultánea en los municipios costeros de la entidad con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y la preservación de los espacios naturales. En la actividad realizada en Playa Ceuta participaron funcionarios estatales y municipales, así como integrantes de la sociedad civil, quienes sumaron esfuerzos para contribuir al cuidado de uno de los principales atractivos naturales del municipio.

La directora de Turismo Municipal, Isaura Sarahí Benítez Morales, agradeció la participación de las y los voluntarios, destacando que en Elota estas acciones forman parte de un trabajo permanente que se realiza cada viernes en distintos puntos de la cabecera municipal y diversas comunidades. “Las playas forman parte de nuestra riqueza natural y es compromiso de todos mantenerlas limpias”, expresó, al tiempo que reiteró la importancia de fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente entre la población.