$!Realizan Jornada Estatal de Limpieza en Playa Ceuta, en Elota

LA CRUZ, Elota._ En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, llevó a cabo la Jornada Estatal de Limpieza “Eco Sinaloa: playas, costas y destinos limpios”, iniciativa que se desarrolló de manera simultánea en los municipios costeros de la entidad con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y la preservación de los espacios naturales.
En la actividad realizada en Playa Ceuta participaron funcionarios estatales y municipales, así como integrantes de la sociedad civil, quienes sumaron esfuerzos para contribuir al cuidado de uno de los principales atractivos naturales del municipio.
La directora de Turismo Municipal, Isaura Sarahí Benítez Morales, agradeció la participación de las y los voluntarios, destacando que en Elota estas acciones forman parte de un trabajo permanente que se realiza cada viernes en distintos puntos de la cabecera municipal y diversas comunidades.
“Las playas forman parte de nuestra riqueza natural y es compromiso de todos mantenerlas limpias”, expresó, al tiempo que reiteró la importancia de fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente entre la población.
Por su parte, el director de Ecología y Medio Ambiente, José Abel García Gastélum, exhortó a la ciudadanía a contribuir en la conservación de las playas del municipio, con el propósito de seguir posicionando a Ceuta como uno de los cuerpos de agua más bellos de la región.
En representación de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado estuvo Melisa Carrillo Audelo, directora de Proyectos Especiales, quien se sumó a las labores de limpieza y al llamado para fortalecer las acciones en favor del medio ambiente.
El programa “Eco Sinaloa: playas, costas y destinos limpios” busca generar conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales mediante acciones concretas que promuevan entornos más limpios y sostenibles para las futuras generaciones.