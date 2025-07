$!Realizan la primera sesión de Cabildo Abierto en Rosario con tema vial

EL ROSARIO._ Como parte del segundo periodo de la administración de la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar, se realizó la primer sesión de Cabildo Abierto donde se planteó únicamente el tema vial desde la implementación del uso del casco como requisito fundamental.

La sesión encabezada por la Alcaldesa, Claudia Liliana Valdez Aguilar; el Síndico Procurador, Virgilio Sánchez; ocho Regidores y la Secretaria del Ayuntamiento, se declaró el quórum legal además de aprobar la participación de seis ciudadanos.

El primero en hacer uso de la voz fue el joven Daniel Martínez López, para exponer su experiencia tras sufrir un accidente vial y no portar casco.

“El 31 de octubre del 2023 salí de mi casa en motocicleta sin portar casco... para mi mala suerte esa noche una camioneta me impacta...desde ahí no recuerdo nada ya que el principal golpe lo recibí en la cabeza... Quedé en terapia intensiva durante tres meses, me realizaron cuatro intubaciones, sufrí trombosis cerebral y pulmonar, mi pierna izquierda quedó hecha pedazos, me han operado cinco veces esperando a tener una mejor calidad de vida quedando discapacitado con un pierna más corta”, relató.

Así como el joven Daniel, Isabel Estrada, Sandra Gavilánez, Nicole Salazar, Allison Echeagaray y alzaron la voz con historias de vida, estadísticas y propuestas que fueron aplaudidas por los integrantes del Cabildo.