$!Realizan la quinta muestra gastronómica ‘Mujeres Emprendedoras de Chametla'

EL ROSARIO._ Con la participación de alrededor de 30 expositoras y un nutrido grupo de participantes se llevó a cabo la quinta muestra gastronómica denominada “Mujeres Emprendedoras de Chametla”.

Evento que tiene lugar dentro del Festival Cultural por el 495 Aniversario del Mestizaje en Sinaloa en la sindicatura de Chametla.

“La verdad hay mucha participación por parte de las mujeres de Chametla, con productos nuevos que pues se esmeraron por estar presentes en esta muestra”, dijo María Esperanza Murillo Peña, coordinadora del evento.