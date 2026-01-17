$!Realizan la quinta muestra gastronómica ‘Mujeres Emprendedoras de Chametla'

EL ROSARIO._ Con la participación de alrededor de 30 expositoras y un nutrido grupo de participantes se llevó a cabo la quinta muestra gastronómica denominada “Mujeres Emprendedoras de Chametla”.
Evento que tiene lugar dentro del Festival Cultural por el 495 Aniversario del Mestizaje en Sinaloa en la sindicatura de Chametla.
“La verdad hay mucha participación por parte de las mujeres de Chametla, con productos nuevos que pues se esmeraron por estar presentes en esta muestra”, dijo María Esperanza Murillo Peña, coordinadora del evento.
Mencionó que se contó con productos novedosos como salsas, postres, cocadas, mango deshidratado, mermelada de mango y tomate, entre otros.
Con relación en la participación de expositoras, refirió que ha sido la edición con mayor participación, ya que pasó de 10 a un total de 30 emprendedoras.
“Esta vez aumentó bastante se podría decir. 20 mujeres más se incorporaron a esta muestra; es más que nada la aceptación pues de la gente en estas actividades de festejos”.
Concluyó que estos mismos resultados se reflejaron en la asistencia de personas de todas las edades a degustar los distintos productos.