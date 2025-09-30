Realizan labores de desazolves en Palmillas, Escuinapa: Alcalde

ESCUINAPA._ Se están realizando labores de desazolves en comunidades como Palmillas para evitar inundaciones, informó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“El agua trajo muchos beneficios, pero sobre todo la parte izquierda de Palmillas por un azolvamiento que estamos resolviendo, si se inundó, hay daños totales en algunas casas”, dijo.

Al lugar acudió personal del DIF Estatal y Protección Civil del Estado para dar atención a la población, informó.

En el caso del Trébol II, señaló como válida la denuncia de los ciudadanos, ellos han reportado también el caso, el domingo quedó un cerro atascado en el lugar, debido a los trabajos de la zona.

“Eso ya está (la solicitud de puente) en Gobierno del Estado”, dijo.

Las denuncias de vecinos de la cabecera municipal que también se inundaron, es algo en lo que se está trabajando con desazolves en todas esas partes, manifestó el edil.