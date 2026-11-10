$!Realizan mejoras en calles de distintas colonias de Escuinapa

“Hicimos la solicitud al Secretario de Obras Públicas, en octubre de una motoconformadora para las sindicaturas de Isla del Bosque y Teacapán, que tenían algunos encharcamientos y de ingreso de agua del mar, nos dieron respuesta inmediata”, dijo.

Los trabajos se están realizando con maquinaria que ha prestado el Gobierno del Estado, manifestó el funcionario.

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento está realizando mejoras en distintas calles de la colonia Pueblo Nuevo, Azteca, Antonio Toledo Corro y Francisco I Madero, informó el director de Obras Públicas, Esteban Cazares Gómez.

En los primeros días que llegó la maquinaria, no pudieron trabajar por las lluvias, indicó, después de que pasó la alerta por el huracán Simón, fue la Isla del Bosque el primer sitio en ser atendido, ya que tiene vialidades amplias y que requieren nivelación, en eso se trabajo.

Luego se decidió traer la maquinaria a la cabecera municipal, pues podían recogerla por parte del Estado, ante solicitudes de otros municipios, precisó, por lo que ante la demanda que también se tenía se la trajeron para trabajar en esa zona donde estaban pidiendo que se mejorara las vialidades.

“Estamos principalmente en la colonia Pueblo Nuevo, sabemos que son lomas, tienen pendientes, corrientes, las calles se deterioran cada año, estamos con necesidad de meter en algunas calles balastre, por la erosión, las mangueras del agua potable (se ven) se han estado tronando”, dijo.

El secretario José Manuel Acosta no les ha dicho cuando retiraran la maquinaría pero se agradece el trabajo que les está permitiendo hacer, manifestó.

Cazares Gómez indicó que el Ayuntamiento no cuenta con nada de maquinaria y se tiene una retroexcavadora que necesita de una inversión; además que solo hay un camión de volteo pero no se tiene parque industrial.