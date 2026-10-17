El Sur
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Educación

Realizan paro en 100 planteles de Telebachillerato Comunitario en Sinaloa

Alrededor de 300 docentes y 4 mil 600 estudiantes participaron en la protesta estatal para exigir la basificación del personal docente
Noroeste/Redacción
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17/10/2026 22:42
17/10/2026 22:42

Un paro de labores a nivel estatal realizaron en 100 planteles de Telebachillerato Comunitario en Sinaloa durante este fin de semana.

Fueron arededor de 300 docentes y 4 mil 600 estudiantes los que participaron en esta protesta.

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La acción tiene como objetivo demandar la basificación de 300 docentes.

La manifestación fue en planteles como El Palmito de El Verde, la Guásima, El Recreo, Barrón y El Rosario.

Con pancartas en mano, tanto docentes como estudiantes se colocaron en los planteles educativos.

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