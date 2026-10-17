$!Realizan paro en 100 planteles de Telebachillerato Comunitario en Sinaloa

Un paro de labores a nivel estatal realizaron en 100 planteles de Telebachillerato Comunitario en Sinaloa durante este fin de semana.
Fueron arededor de 300 docentes y 4 mil 600 estudiantes los que participaron en esta protesta.
La acción tiene como objetivo demandar la basificación de 300 docentes.
La manifestación fue en planteles como El Palmito de El Verde, la Guásima, El Recreo, Barrón y El Rosario.
Con pancartas en mano, tanto docentes como estudiantes se colocaron en los planteles educativos.