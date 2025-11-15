Realizan preparativos para el desfile revolucionario del 20 de noviembre en Rosario

EL ROSARIO._ Con motivo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, dependencias municipales realizaron la reunión previa con directivos de planteles de la ciudad para afinar los de talle detalles del tradicional desfile conmemorativo.

María Mónica Ramírez Osuna, titular de Junta Patriótica, refirió que el desfile se realizará el día 20 de noviembre y no el día festivo, 17 de noviembre, que otorga la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

Del encuentro, señaló que participó personal de la Dirección de Acción Social, Cultura y Educación, Protección Civil y Tránsito Municipal, sostuvieron una reunión con los directores de las instituciones que conformarán el contingente.

La funcionaria municipal precisó que se contempla en esta edición que el desfile se conforme por 22 escuelas, de los niveles de primaria, secundaria, preparatoria y universidad.

Durante el encuentro, se revisaron los detalles operativos, de logística y seguridad para garantizar un evento ordenado y familiar.

Dentro de los acuerdos se determinó que el recorrido iniciará a las 8:00 horas del día 20 de noviembre, y partirá de la Explanada Municipal para culminar en el Estadio Municipal de Beisbol.