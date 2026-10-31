$!Realizan sorteo del programa Vivienda para el Bienestar en el municipio de Rosario

EL ROSARIO._ Con la participación de alrededor de mil folios de personas interesadas en obtener el beneficio de las llamadas Viviendas del Bienestar, se llevó a cabo en el municipio el sorteo con el propósito de brindar mayores oportunidades de acceso a una vivienda digna y contribuir al bienestar de las familias.
Durante la jornada se realizó el sorteo de 544 viviendas, que representan una oportunidad para que cientos de familias rosarenses puedan acceder a un patrimonio propio y mejorar sus condiciones de vida.
El evento que tuvo lugar en el Polideportivo Horacio Llamas Grey, fue encabezado por Noemí Sotelo, directora regional de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la Alcaldesa Claudia Valdez, quienes acompañaron el desarrollo de este proceso.
El procedimiento contó con la presencia de ciudadanos y participantes, quienes pudieron ser testigos de su desarrollo, garantizando que se llevara a cabo de manera transparente y conforme a los lineamientos establecidos.
Las autoridades no dieron detalles de los avances en la construcción de las viviendas, ni el costo o dimensiones que contarán las viviendas que se contempla construir en la ciudad.