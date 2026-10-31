$!Realizan sorteo del programa Vivienda para el Bienestar en el municipio de Rosario

EL ROSARIO._ Con la participación de alrededor de mil folios de personas interesadas en obtener el beneficio de las llamadas Viviendas del Bienestar, se llevó a cabo en el municipio el sorteo con el propósito de brindar mayores oportunidades de acceso a una vivienda digna y contribuir al bienestar de las familias.

Durante la jornada se realizó el sorteo de 544 viviendas, que representan una oportunidad para que cientos de familias rosarenses puedan acceder a un patrimonio propio y mejorar sus condiciones de vida.