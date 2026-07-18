$!Realizan trabajos de bacheo en la México 15 a la altura de Rosario

EL ROSARIO._ Desde hace varios días se ha reportado la atención con bacheo por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la carretera México 15, en el tramo que cruza por el municipio de Rosario. Las acciones se registraron durante este sábado 18 de julio en la parte de la cabecera municipal, puntualmente en un hundimiento que permanecía desde hace ya varios meses en la unión de la vía federal con el puente sobre el río Baluarte.





Un elemento que ha llamado la atención de los usuarios es que hay zonas donde se han atendido baches, pero algunos otros no, por lo que se desconoce los criterios que emplea la dependencia. Asimismo, los baches cuentan con marcas de las medidas y numeración, ya que al parecer son reportados por personal de la Guardia Nacional División de Caminos. No obstante, la ciudadanía ha calificado esto como una solución temporal al desgaste que persiste en la vía en mención desde hace ya varios años.



