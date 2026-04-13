Realizan trabajos simultáneos en busca de minero que permanece desaparecido en Rosario

ROSARIO._ En busca del cuarto minero que permanece desaparecido en la mina Santa Fe, el Puesto de Comando reportó que siguen las acciones de manera permanentes y simultáneas.

Esto al registrarse el día 19, de las acciones donde autoridades y personal de la mina mantienen las acciones, y ya se logró la extracción de tres mineros, uno de ellos sin vida.

Por medio de un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se mantuvo la actividad durante la noche y la madrugada, con trabajos simultáneos en distintos puntos.

Así también, en la reunión de coordinación encabezada por Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, se reportaron avances y se definieron las siguientes maniobras para continuar la búsqueda del último minero.

Sobre las acciones, se precisa que en la bocamina uno avanzó el colado del tapón, con apoyo de personal de Secretaría de Marina, Guardia Nacional e IMSSA, bajo coordinación de CFE.

En lo que respecta a la bocamina dos continuó el retiro y traslado de material de interés.

Se dio a conocer también que el Batallón de Atención a Emergencias de la Sedena mantuvo la revisión del material extraído con apoyo de binomio canino.

Además de que siguen los trabajos de limpieza de jal en galerías para abrir paso en la rampa.