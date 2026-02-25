Realizará visita Claudia Sheinbaum en San Ignacio

SAN IGNACIO._ Como parte de su agenda de trabajo en Sinaloa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará una visita en el municipio de San Ignacio este viernes, donde también se contempla su presencia en otros municipios de la entidad.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno Municipal de San Ignacio, el encuentro con la población está programado para las 15:00 horas en el Estadio Municipal, ubicado sobre la calle Libertad, en la colonia Centro, a espaldas del plantel Cobaes 50.

A través de este aviso dirigido a la población en general, las autoridades locales extendieron la invitación para que ciudadanos de la cabecera municipal y comunidades cercanas asistan a este evento público donde se estarán atendiendo programas del Bienestar.

En este sentido, se prevé la presencia de autoridades de los tres niveles de Gobierno, así como habitantes de municipios cercanos que acudirán para escuchar el mensaje de la Mandataria federal.

La visita de Sheinbaum Pardo forma parte de un recorrido que contempla otros puntos importantes del estado, entre ellos las ciudades de Culiacán y Mazatlán, donde también se espera que sostenga actividades oficiales relacionadas con programas y proyectos federales.

Este encuentro de la Presidenta con Sinaloa ha generado expectativas entre la ciudadanía, particularmente por el contexto de hechos de alto impacto registrados en la entidad durante los últimos meses.

La más reciente visita de Claudia Sheinbaum Pardo en Sinaloa ocurrió el 27 de septiembre de 2025, cuando acudió al Centro de Convenciones del puerto de Mazatlán para presentar su Informe de Gobierno, por lo que su nueva gira este fin de semana es vista como una oportunidad para atender temas relevantes para la población.