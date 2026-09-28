$!Realizarán acciones para encaminar la cultura de paz en Escuinapa

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de la Dirección de Programas Preventivos realizarán acciones en pro de encaminar la cultura de paz.

“A partir de hoy se hace una formalización y una ruta crítica de eventos, en los cuales habrá un puntal seguimiento en políticas públicas para alcanzar desarrollar la formación exitosa de una cultura de paz”, dijo el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental

Las autoridades indicaron que es una iniciativa del Gobierno Federal y está ejecutándose en el Estado y los municipios, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava está trabajando en esta área, esperando que haya mayor nivel de seguridad en el municipio.

Por ello todas las instituciones se van a involucrar en estas acciones, y todos los funcionarios estarán capacitándose, mencionaron.