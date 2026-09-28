$!Realizarán acciones para encaminar la cultura de paz en Escuinapa

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de la Dirección de Programas Preventivos realizarán acciones en pro de encaminar la cultura de paz.
“A partir de hoy se hace una formalización y una ruta crítica de eventos, en los cuales habrá un puntal seguimiento en políticas públicas para alcanzar desarrollar la formación exitosa de una cultura de paz”, dijo el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental
Las autoridades indicaron que es una iniciativa del Gobierno Federal y está ejecutándose en el Estado y los municipios, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava está trabajando en esta área, esperando que haya mayor nivel de seguridad en el municipio.
Por ello todas las instituciones se van a involucrar en estas acciones, y todos los funcionarios estarán capacitándose, mencionaron.
“Están todos los ojos puestos ahorita en Escuinapa, desgraciadamente con focos rojos por tantas mujeres que han sido asesinadas, es algo que no queremos normalizar”, dijo.
La directora estatal de programas preventivos, Guadalupe Cazares Gallegos informó que esta firma de convenio es una estrategia desde la SSPE. “Sinaloa previene en construcción de paz” , lo que se firmó es un compromiso para estar en comunidades, escuelas, capacitando en temas de prevención, el 19 de octubre tendrán la feria de la prevención.
La funcionaria indicó que se está impulsando en las escuelas los protocolos de seguridad, se trabajará también con policías con el fin la proximidad social.
Después de la firma, las autoridades empezaron a crear una agenda en conjunto para luego estar en la caravana de la prevención.
Es el primer municipio que firma estas acciones de prevención y la intención también es ir encontrando a quienes son víctimas de delitos y el compromiso es ir canalizando a estás personas a las diferentes instituciones.