$!Realizarán conferencias y acciones preventivas durante Semana de Salud en Escuinapa

ESCUINAPA._ Al iniciar la Semana Nacional de Salud se estarán coordinando conferencias y acciones preventivas de salud entre las diversas instituciones del área, informó José Burgueño Oronia, jefe de Servicios Médicos Municipales.

“El sábado se inició la Semana Nacional por la Salud, iniciamos con Jurisdicción, consiste en llamar a la ciudadanía, para que se integren a las actividades en conjunto que brinda el gobierno, para la prevenir y mejorar la salud en general”, dijo.

Se tienen actividades encaminadas a la prevención, privilegiando la actividad física, pues además de las pláticas o conferencias, se tiene el “Reto 21” que consiste en ejercicios físicos que realiza un grupo de trabajadores del Ayuntamiento, que se lleva a las instituciones educativas.

Las jornadas de vacunación no es algo que se esté priorizando, porque estas no han parado desde hace tiempo, se están aplicando vacunas siendo o no semana de prevención o de la salud, es una actividad fija.