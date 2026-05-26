$!Realizarán conferencias y acciones preventivas durante Semana de Salud en Escuinapa

ESCUINAPA._ Al iniciar la Semana Nacional de Salud se estarán coordinando conferencias y acciones preventivas de salud entre las diversas instituciones del área, informó José Burgueño Oronia, jefe de Servicios Médicos Municipales.
“El sábado se inició la Semana Nacional por la Salud, iniciamos con Jurisdicción, consiste en llamar a la ciudadanía, para que se integren a las actividades en conjunto que brinda el gobierno, para la prevenir y mejorar la salud en general”, dijo.
Se tienen actividades encaminadas a la prevención, privilegiando la actividad física, pues además de las pláticas o conferencias, se tiene el “Reto 21” que consiste en ejercicios físicos que realiza un grupo de trabajadores del Ayuntamiento, que se lleva a las instituciones educativas.
Las jornadas de vacunación no es algo que se esté priorizando, porque estas no han parado desde hace tiempo, se están aplicando vacunas siendo o no semana de prevención o de la salud, es una actividad fija.
“La jornada de vacunación, realmente no se ha acabado, se hizo una hace dos o tres semanas, la vacunación sigue constantemente, en la Isla, Teacapán, Escuinapa (cabecera) donde se requiere, la jornada de vacunación esta puntualmente”, dijo.
En lo que se ha priorizado es en la vacunación de sarampión, aunque Burgueño Oronia desconoce cuántos casos van, pero sí se han detectado menos casos probables; el lunes se tuvo uno que llegó al Hospital IMSS Bienestar pero están en espera de las muestras medicas para determinar si se confirma o se trata de otra cosa, precisó.
En Isla del Bosque y la zona del valle continúan muchos jornaleros aún, pese a que prácticamente la temporada de hortalizas ya término, por lo que se tiene que continuar pendientes de la vacunación a las personas que vienen, indicó.