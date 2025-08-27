Realizarán este domingo torneo de pesca en Escuinapa

ESCUINAPA._ Este domingo se realizará el torneo de pesca orilla de playa, en la que ya están inscritos alrededor de 113 personas, informó el director de Desarrollo Económico, José Alberto Jaime Ruezgas.

En este torneo destaca un club de pesca de mujeres de Mazatlán, son 14 mujeres las que estarán participando, además de participantes del estado y de Nayarit.

“Van inscritas 113 personas. Están inscritas 14 mujeres de Mazatlán, de un equipo que se llama ‘Lucy Fishin’ y esperamos más personas, que llegue a 120 personas”, dijo.

A este concurso se suma además el torneo de kayak que ya tiene entre 18 y 20 participantes, este se realizará en Teacapán, pero alrededor de las 11 de la mañana llegarán a dónde será el torneo de pesca que es playa las Lupitas.

“Se va a juntar el torneo de pesca con el de kayak, culminar los dos eventos a las 11 de la mañana para iniciar la premiación”, dijo.

La mayor parte de los participantes son foráneos, entre personas de Mazatlán, Rosario, Tecuala y Tepic; los hoteles tienen buena ocupación para esos días, informó.

Se espera que otros visitantes acampen y se está trabajando en la logística del evento para quienes deseen quedarse en playa, informó.

“Hasta el viernes tienen para infórmanos quienes van a acampar y vamos a estar desde el sábado coordinando todo eso”, dijo.

En relación a la premiación, indicó que son en el torneo de pesca 15 mil el primer lugar, el segundo lugar 6 mil, tercero 3 mil, 4 y 5 tendrán mil pesos y están considerando ampliar los premios para 6 y 7 lugares, habrá además rifas de obsequios de pesca.

El criterio de premiación será acordé al peso y especie, el criterio de desempate será la especie, son especies como pargo, robalo, curbina, paleta y toro.

Se contará con zona de hidratación y ambulancias para atender cualquier contingencias.