Realizarán pasarela con causa en Escuinapa

ESCUINAPA._ La alta costura con modelos del diseñador escuinapense Andrés Romo, brillarán en la pasarela con causa que se realizará este domingo.

Por primera vez se tendrá un desfile de alta costura en el municipio y este será con las creaciones que durante 10 años ha realizado Andrés Romo, que desde Milán Italia ha desarrollado su carrera como diseñador.

“Este domingo es una pasarela con causa, Andrés nos está haciendo el favor de colaborar con el Club de Leones, en una pasarela que dejara huella aquí en Escuinapa, por primera vez el diseñador internacional nos trae su colección”, dijo la presidenta del Club de Leones “La Perla”, Silvia Fabiola Barrón Crespo.

Indicó que serán 24 modelos las que participaran en el evento, jóvenes principalmente de Escuinapa y el costó del boleto es de 130 pesos.

Los recursos recaudados servirán para las causas que atiende el Club de Leones en el mundo, enfocadas a ayuda humanitaria, aparatos de apoyo a personas con necesidades especiales, entre otros.

“Estoy muy contento de ser parte por primera vez de un desfile de modas en la historia del municipio... Me gusta mucho la misión que tiene el Club de Leones, me siento honrado de que me hayan invitado y poder mostrar lo que he hecho en 10 años que tengo trabajando como diseñador de modas en Italia”, dijo Andrés Romo.

En estos años ha sido apoyado por los escuinapenses y por personas del Estado y del país, lo que agradece y viene a mostrar su trabajo con modelos que viven acá en la ciudad y estarán colaborando.

La colecciones que estará mostrando es desde la primera que hizo en 2020 hasta octubre de este año, son piezas especiales.

De lo que fueron sus diseños de “Cielito Lindo”, “La rumbera”, y “La tambora”, inspirada en México.

El desfile será este domingo a partir de las 18:30 horas en el Palacio Municipal.

“Nos vamos a divertir con la moda y vamos a ayudar”, dijo el diseñador.