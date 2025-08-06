Realizarán torneo de pesca deportiva en Las Lupitas, Escuinapa

ESCUINAPA._ Con la intención de fomentar el turismo y la economía local se realizará el torneo de pesca deportiva de orilla, a realizarse en playa las Lupitas, informó José Alberto Jaime Ruezgas.

El director de Desarrollo Económico indicó que este torneo es impulsado por su área pero están involucrados Turismo y Ecología, pues a la par del torneo se tendrá otros eventos el día del evento.

“Queremos impulsar el turismo y la economía local, fomentar el turismo de naturaleza y aventura”, dijo.

El torneo iniciara a las 7:00 horas, el 31 de agosto, en playa Las Lupitas y terminará a las 11:00 horas.

Habrá también kayak en la playa de Teacapán, para unirse luego al evento en playa Las Lupitas, en lo que esperan sea un festival para disfrutarse entre las familias.

La premiación es para 5 lugares, el primer lugar son 15 mil pesos, el segundo lugar son 6 mil, tercero 3 mil, 4 y 5 serán de 1 mil pesos.

Se premiará por el peso del pez, especies que participen o no están en la convocatoria.

Se han inscrito personas de Rosario, Mazatlán y Tecuala.

El costo es de 380 pesos con un kit de un jersey, se puede participar a partir de 14 años, acompañados por un adulto.