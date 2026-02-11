El Sur
|
Investigación

Reanudan exploración en fosa donde encontraron 10 cuerpos en El Verde, Concordia

Durante la mañana de este miércoles llegaron autoridades de seguridad y del Semefo en el sitio
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/02/2026 13:55
11/02/2026 13:55

Este miércoles las autoridades reanudaron la exploración del predio donde encontraron una fosa con 10 cuerpos cerca de la comunidad de El Verde, Concordia, de los cuales cinco fueron identificados como los mineros que habían sido reportados como desaparecidos.

$!Reanudan exploración en fosa donde encontraron 10 cuerpos en El Verde, Concordia

Desde la semana pasada, las autoridades han mantenido operativos en esa región tras encontrar una fosa clandestina, que arrojó en ese sitio 10 cuerpos.

Aunado a ello, la Fiscalía de Sinaloa localizó en otro sitio dos fosas clandestinas donde encontraron cuatro cuerpos.

$!Reanudan exploración en fosa donde encontraron 10 cuerpos en El Verde, Concordia

La mañana de este miércoles corporaciones federales, autoridades y el Servicio Médico Forense regresaron al lugar para continuar con las exploraciones.

En el sitio se encuentran además colectivos de búsqueda de personas desaparecidas esperando información sobre los restos que son localizados en el lugar.

$!Reanudan exploración en fosa donde encontraron 10 cuerpos en El Verde, Concordia

Los operativos se mantienen con restricciones, pues no se permite el ingreso de personas ajenas a las actividades ni a los medios de comunicación.

#Desaparecidos
#Restos humanos
#Concordia
#Cuerpos
#Semefo
#Autoridades
#Fosa Clandestina
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube