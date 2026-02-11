$!Reanudan exploración en fosa donde encontraron 10 cuerpos en El Verde, Concordia

Este miércoles las autoridades reanudaron la exploración del predio donde encontraron una fosa con 10 cuerpos cerca de la comunidad de El Verde, Concordia, de los cuales cinco fueron identificados como los mineros que habían sido reportados como desaparecidos.

Desde la semana pasada, las autoridades han mantenido operativos en esa región tras encontrar una fosa clandestina, que arrojó en ese sitio 10 cuerpos. Aunado a ello, la Fiscalía de Sinaloa localizó en otro sitio dos fosas clandestinas donde encontraron cuatro cuerpos.

La mañana de este miércoles corporaciones federales, autoridades y el Servicio Médico Forense regresaron al lugar para continuar con las exploraciones. En el sitio se encuentran además colectivos de búsqueda de personas desaparecidas esperando información sobre los restos que son localizados en el lugar.