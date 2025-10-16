Reaparece Alcalde de Elota tras presunto intento de robo de su vehículo por personas armadas

Con un video publicado en sus redes sociales este jueves, el Alcalde de Elota Richard Millán aseguró que su equipo de trabajo y él se encuentran bien de salud.

Este miércoles, el Presidente Municipal habría sufrido un presunto intento de robo de su vehículo en el que viajaban por la carretera Mazatlán-Culiacán tras una reunión con el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez realizada en Culiacán.

“Hago este video para darle las gracias a todas y a todos los que han preguntado por mi salud decirles que mi equipo de trabajo nos encontramos muy bien, gracias a Dios con la misma energía y el mismo compromiso con nuestro bello municipio de Elota”, resaltó.

Previo a la publicación del video del alcalde de Elota, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y diputado local, Sergio Torres Félix, señaló que el hecho se trató de un intento de despojo del vehículo en el que viajaba Richard Millán, durante el cual se realizaron disparos al aire.

Reiteró que la camioneta no recibió impactos de bala y que ninguna persona resultó herida.

“Gracias a Dios está bien. Yo ya platiqué con él. Fue un intento de despojo se camioneta, hubo disparos al aire. La camioneta no tiene ningún impacto y el presidente municipal de Elota, Richard Millán está trabajando de manera normal ya en su oficina”.

“Me dijo que va a seguir igual, que él está tranquilo, que lo único que ha hecho es trabajar y dentro de esta ola de violencia que desafortunadamente estamos viviendo en todo Sinaloa pues él también ya es una estadística más”, señaló Torres Félix.