$!Recaudación de Rentas en Rosario invita a aprovechar descuentos por el ‘Buen Fin’

EL ROSARIO._ A ponerse al corriente con su adeudos y aprovechar los descuentos del “Buen Fin”, llamó el Recaudador de Rentas en Rosario, Jorge Alberto Arrollo Rodríguez.

El funcionario manifestó que los descuentos por este periodo es de un 80 por ciento en recargos, multas, honorarios y gastos en calcomanías y canje de placas; 50 por ciento en licencia de conducir y cambio de propietarios, pago único de 6 mil en calcomanía y canje de placas.

“El objetivo es como siempre ayudar la economía de los sinaloenses y el Gobernador ha implementado este programa de descuentos que inició”, dijo.