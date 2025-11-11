$!Recaudación de Rentas en Rosario invita a aprovechar descuentos por el ‘Buen Fin’

EL ROSARIO._ A ponerse al corriente con su adeudos y aprovechar los descuentos del “Buen Fin”, llamó el Recaudador de Rentas en Rosario, Jorge Alberto Arrollo Rodríguez.
El funcionario manifestó que los descuentos por este periodo es de un 80 por ciento en recargos, multas, honorarios y gastos en calcomanías y canje de placas; 50 por ciento en licencia de conducir y cambio de propietarios, pago único de 6 mil en calcomanía y canje de placas.
“El objetivo es como siempre ayudar la economía de los sinaloenses y el Gobernador ha implementado este programa de descuentos que inició”, dijo.
El funcionario estatal manifestó que a diferencia de otras entidades como el municipio, el “Buen Fin” inició el pasado 3 y se extenderá hasta el 17 de noviembre.
Con el propósito de que todos los contribuyentes pueden obtener el beneficio, se extendió la atención a fines de semana y días feriados en horario regular de 8:00 a 15:00 horas.
Por esta ocasión, informó que el día viernes 14 de noviembre se trabajará con un horario extraordinario hasta las 19:00 horas.
Con relación al pago único, explicó que con 6 mil pesos se condona todo el adeudo vehicular, que se tenía como límite hasta el 2015 y se amplió hasta el 2018.
“Sí han venido muchos contribuyentes y pues la intención es que se pongan al corriente”, concluyó.