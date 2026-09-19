Rechaza ‘Orquídeas Moradas’ criminalización de mujeres asesinadas en Escuinapa

Al considerar que anticipar públicamente que los casos de asesinatos de mujeres registrados en Escuinapa no corresponden a femicidios y relacionar a algunas víctimas con grupos delincuenciales puede criminalizarlas y trasladarles parte de la responsabilidad por su muerte, la colectiva feminista Orquídeas Moradas rechazó las declaraciones de la diputada local Rosario Sarabia Soto.

A través de un posicionamiento público compartido en sus redes sociales, la agrupación sostuvo que determinar si el asesinato de una mujer constituye o no un feminicidio requiere una investigación ministerial y la valoración de los elementos de prueba, por lo que dicha clasificación corresponde a las autoridades competentes.

“No corresponde a una declaración en redes sociales determinar si el asesinato de una mujer constituye o no feminicidio. Esa determinación requiere una investigación ministerial y elementos de prueba”, se lee.

La colectiva aclaró que no sostiene que todos los asesinatos de mujeres deban clasificarse automáticamente como feminicidios, sino que cada caso debe investigarse con perspectiva de género y resolverse conforme a los supuestos establecidos en el Código Penal de Sinaloa.

“No estamos diciendo que todo asesinato de una mujer sea, por definición, un feminicidio. Estamos diciendo que cada caso debe investigarse y determinarse conforme a la ley, no anticiparse públicamente”.

Asimismo, se agregó que una línea de investigación no constituye un hecho probado y, por tanto, no debería utilizarse como una explicación pública que responsabilice directa o indirectamente a la víctima por la violencia ejercida en su contra.