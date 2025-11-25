$!Rechazan comerciantes de Escuinapa ser reubicados

ESCUINAPA._ Comerciantes de la vía pública rechazaron ser ubicados en el parque de los Leones y la calle 22 de diciembre; acuerdan mantenerse en el parque Miguel Hidalgo con regulación.

En reunión con el director de Desarrollo Económico José Alberto Jaime Ruezgas, el director de Bienes Patrimoniales Alberto Crespo y el regidor Guadalupe Palomares Fausto, la reunión se tornó tensa debido a la exigencia de los comerciantes de que estuviera el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental en el lugar.

“Nosotros le dimos el apoyo cuando quiso, doña Artemisa hasta estaba rezando (el día de la elección) para que ganará y dijo que nos apoyaría y nada”, dijo uno de los comerciantes.

Indicaron que poner como opción la calle 22 de diciembre en la parte aledaña a una cantina o el parque de los Leones era algo que los perjudicaba en un año difícil en relación a las ventas.

“Nos pones dos opciones, dos calles, en el callejón ese nadie va. Sí quedó medio bonito porque yo he pasado y en el Club de los Leones ahí tiran bombas ¿o no? ¿Que vamos a hacer allá? La gente mayor”, dijo otro comerciante.

El regidor Guadalupe Palomares Fausto indicó a los funcionarios que en este tema tenía que habérselas considerado para participar en mesas de trabajo y conocer las inquietudes que tenían, ellos en su caso también son autoridad y deben conocer todos estos casos.