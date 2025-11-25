$!Rechazan comerciantes de Rosario que hayan repuntado ventas, como afirma Alcaldesa

“Existen manifestaciones de nuestro Gobierno municipal, como este que hace la Presidenta Municipal de Rosario Claudia Valdez que esta Unión de Locatarios y Comerciantes del Mercado Miguel Hidalgo Rosario no comparte en su opinión”, señalaron.

El posicionamiento fue realizado este martes, un día después de las declaraciones de la Presidenta Municipal.

EL ROSARIO._ Tras el llamado de la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar a que los comerciantes también anuncien cuando hay buenas ventas con relación al 20 de Noviembre, el sector publicó un comunicado donde señalan que no ha ocurrido y exhortan que busque estrategias para acabar con la crisis.

Así también subrayan que no basta con una sola venta, además de que reiteraron que no fueron buenos los resultados como presumiera la Alcaldesa.

Así también, destacaron la obligación de generar las condiciones para la mejora en las ventas, como ordenamiento vehícular, promoción e inclusión del mercado dentro de la oferta turística y un rescate financiero.

“Es la autoridad municipal quien tiene la obligación de buscar estrategias para acceder a un rescate financiero para nuestros locatarios y comerciantes del mercado municipal y puedan sobrellevar esta gran crisis”, lamentan.

Argumentan además que es la autoridad municipal quien tiene la obligación de atender y dar respuesta inmediata a todas y cada una de las demandas que hace la unión para resolver todos los problemas que hoy los tiene hundidos en una crisis económica que parece no tener fin.

“Quisiéramos poder coincidir con la Presidenta Municipal Claudia Valdez en lo que dice pero la verdad dista mucho de la realidad y de lo que hoy se está padeciendo con los locatarios y comerciantes del centro del mercado Hidalgo”.

El escrito finaliza al sostener que la esperanza de poder invertir en sus negocios y tener productos que ofrecer a los clientes en estas fiestas decembrinas es la aceptación de apoyos económicos, parte de la solicitud que hicieron en el despacho en Culiacán hace poco menos de un mes al Secretario de Economías, Feliciano Castro Melendrez.

“Y así poder decir con júbilo lo que hoy dice la Presidenta Municipal del Rosario”, concluyen.