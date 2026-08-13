$!Rechazan en Cabildo designación de nuevo Oficial Mayor de Escuinapa

ESCUINAPA._ El Cabildo de Escuinapa rechazó por mayoría la propuesta del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental para que Jaime Guadalupe Castro Ruelas fuera nombrado Oficial Mayor.

“En contra seis votos, a favor cinco, no aprobado”, dijo la Secretaria del Ayuntamiento Araceli Ibarra Rojas, después de contar.

La sesión extraordinaria estuvo marcada por una serie de señalamientos por parte del Cabildo, ante lo que consideran un cambio constante de funcionarios y señalaron “sospechoso” que la renuncia de Prado Huerta se haya suscitado después de solicitar las nóminas.

“Quiero abordar este tema de renuncias constantes, de Oficialías, de Obras Públicas, de Tesorería, como que ya se hizo una costumbre de estar cambiando, máxime cuando se trate de dar una información que venga a darle a conocer al pueblo, sobre la situación que prevalece en el Municipio”, dijo el Regidor Teodosio Fausto García

Se acababa de pedir información sobre nóminas y hoy se tiene la renuncia del Oficial Mayor, así pasó el año pasado donde el Tesorero se fue cuando estaban Las Cabras, hoy tampoco hay información de Las Cabras y se fue el Tesorero, señaló.

“En Transparencia no existe tampoco información... en vez de darnos una información renuncia (Prado Huerta) por cuestiones personales, pero ahí corre el rumor de que se va a cambiar a otro puesto... me supongo que con un sueldo jugoso también”, dijo el Regidor Fausto García.

El hecho fue secundado por los regidores del PAN Eleazar Pacheco Polanco y del PT Francisco Coronado Barajas.