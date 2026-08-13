$!Rechazan en Cabildo designación de nuevo Oficial Mayor de Escuinapa

ESCUINAPA._ El Cabildo de Escuinapa rechazó por mayoría la propuesta del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental para que Jaime Guadalupe Castro Ruelas fuera nombrado Oficial Mayor.
“En contra seis votos, a favor cinco, no aprobado”, dijo la Secretaria del Ayuntamiento Araceli Ibarra Rojas, después de contar.
La sesión extraordinaria estuvo marcada por una serie de señalamientos por parte del Cabildo, ante lo que consideran un cambio constante de funcionarios y señalaron “sospechoso” que la renuncia de Prado Huerta se haya suscitado después de solicitar las nóminas.
“Quiero abordar este tema de renuncias constantes, de Oficialías, de Obras Públicas, de Tesorería, como que ya se hizo una costumbre de estar cambiando, máxime cuando se trate de dar una información que venga a darle a conocer al pueblo, sobre la situación que prevalece en el Municipio”, dijo el Regidor Teodosio Fausto García
Se acababa de pedir información sobre nóminas y hoy se tiene la renuncia del Oficial Mayor, así pasó el año pasado donde el Tesorero se fue cuando estaban Las Cabras, hoy tampoco hay información de Las Cabras y se fue el Tesorero, señaló.
“En Transparencia no existe tampoco información... en vez de darnos una información renuncia (Prado Huerta) por cuestiones personales, pero ahí corre el rumor de que se va a cambiar a otro puesto... me supongo que con un sueldo jugoso también”, dijo el Regidor Fausto García.
El hecho fue secundado por los regidores del PAN Eleazar Pacheco Polanco y del PT Francisco Coronado Barajas.
“Se solicita información que venga a coadyuvar en beneficio de la población y de uno mismo como autoridad.... se lo decía a la compañera Susy (Susana Morales, Regidora del PRI) que dice que no quiere problemas, aquí es revisar inquietudes, el derecho a la transparencia pero dice ‘yo ya me comprometí con mi familia, con la Secretaria a echarle la mano a favor y es mi familia’, aquí no se trata de quién diga, quién no, se trata de expresar las cosas, para eso estamos aquí, no para que nos estén influyendo”, dijo el Regidor Francisco Coronado, pese a ser aludida la Regidora no pidió replica.
Entre los señalamientos y lo que consideraron algunos regidores que había faltas de respeto, el Regidor del PT Guadalupe Palomares Fausto, indicó que el Regidor Francisco Coronado le faltaba el respeto a una dama, en alusión a la Regidora del PRI Susana Morales, lo cual no le parecía correcto.
“Está señalando a personas, lo que dijeron es su decisión, ella sabe por qué (vota), que bueno que está el Tesorero, porque que nos aclare bien, porque sabemos que hay un Regidor que por un año ganaba mucho más que todos ¿Eso no lo saben verdad? O sí lo saben están callados, incentivos a lo loco, con eso se pagaba un ‘prestamazo’ (del Ayuntamiento al Regidor) y bien claro todo”, dijo.
Esta no es la primera vez ocasión en que estos cargos son rechazados, el ex Oficial Mayor Cristian Isaac Prado Huerta también fue rechazado y hubo que hacer una nueva sesión, casos similares ocurrieron con los ex tesoreros que han estado en la administración municipal, a excepción de Mauricio Díaz Sánchez, recién nombrado Tesorero.