Recibe Concordia refuerzo militar tras enfrentamiento en una de sus comunidades

Con el objetivo de inhibir nuevos hechos de violencia y reforzar la seguridad en la región, arribaron más elementos de las Fuerzas Armadas a Concordia, extendiendo su presencia principalmente en las comunidades ubicadas en la zona serrana de este municipio.

Fue después del enfrentamiento registrado el pasado domingo en la comunidad de Pánuco, donde se reportó un fuerte choque entre grupos criminales, dejando un saldo de ocho civiles abatidos y un menor herido, que se presentó este reforzamiento de seguridad por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La presencia militar se constató el viernes en un recorrido de Noroeste por la región.

El Secretario del Ayuntamiento de Concordia, Armando Meza Tirado, dijo que el arribo de los elementos busca atender de manera estratégica los focos de conflicto, siendo estas comunidades puntuales que se encuentran alejadas, sin generar alarma en el resto del municipio.

“La situación es complicada, entendemos que hay conflictos, focos de atención en zonas más a las orillas, principalmente allá en la zona serrana, por su naturaleza, pero aquí, la verdad, donde se asienta el 80 o 90 por ciento de la población, vivimos en paz”, comentó.

La presencia de los convoyes militares y el asentamiento de una base militar en la cabecera suele despertar inquietud entre la ciudadanía, admitió, pero es en parte por información que circula en redes sociales o de boca en boca, que en muchas ocasiones no corresponde con la realidad.

“Vemos patrullajes de personal militar y obviamente nos llama la atención, y es de ahí que se desprenden, dependiendo lo que escuchamos, muchas veces cuestiones verídicas, pero otras que no tienen fundamento de la realidad”, dijo.

“Todo eso contribuye a una inestabilidad que pudiera generar psicosis o estados de alerta en la población, pero todo dentro de los niveles y causas adecuadas”.

De esta forma, Meza Tirado destacó que el arribo de los refuerzos militares forma parte de una estrategia coordinada entre las fuerzas armadas como Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y corporaciones municipales para contener la violencia.

Si bien no se tiene una cifra oficial sobre el número de elementos desplegados, el Ayuntamiento confirmó que se realizan patrullajes constantes y puntos de revisión en carreteras y caminos rurales, para prevenir confrontaciones entre grupos delictivos.

Meza Tirado llamó a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones de seguridad, reiterando que Concordia mantiene la paz en la mayor parte de su territorio.