Recibe Escuinapa 100 militares para reforzar seguridad y se espera que lleguen más: Alcalde

ESCUINAPA._ Ha sido un centenar de militares los que llegaron al municipio y se esperan más, informó el Alcalde de Escuinapa Víctor Manuel Díaz Simental.

Indicó que la llegada de elementos militares inició el domingo, después de una semana donde se señalaban detonaciones de armas de fuego y explosivos en la periferia de la ciudad.

“Ahorita son 100 (elementos militares) pero creo que van a llegar más, no sé cuántos, no me han informado”, dijo

Los elementos se están quedando en el Gimnasio Municipal, indicó, un lugar que considera seguro y con comodidad para como vienen preparados.

Díaz Simenta precisó que la Sedena tiene sus propias estrategias para trabajar el tema de seguridad, lo cual no se le informa.

En cuanto a la información que se señaló hace unos días sobre la posibilidad de hacer un batallón entre Escuinapa y Rosario, indicó que no se tiene información sobre esto, pues solo se dijo pero no fue un anuncio como tal.

“Definitivamente son decisiones al más alto nivel... No nos han pedido nada (para construir)”, dijo.

Son 200 hectáreas las que la Sedena tiene en el sitio protegido Juan M. Banderas pero son también ellos como institución los que deciden si se construye o no o como se utiliza el predio.

“Se anunció (la construcción de un batallón) pero no sé qué anuncio, se dijo como se dicen tantas cosas”, señaló.

Los elementos militares han tomado como sitio de resguardo el Gimnasio Municipal, que es un sitio ubicado en la base de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mismo donde cayeron dos explosivos el 2 de octubre del año pasado.