Recibe Gobierno de Escuinapa apoyo para pagar adeudo a la CFE

ESCUINAPA._ Con un apoyo y un anticipo de participaciones por parte del Gobierno del Estado se pagará los 2.5 millones de pesos que se adeudan a Comisión Federal de Electricidad por parte de la Junta de Agua Potable, informó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Es un préstamo que se autorizó (Cabildo) el martes 18, estuvimos en una reunión con el Gobernador y su gabinete, fue una reunión extensa y amable para exponer los problemas de cierre de fin de año, cada municipio tiene sus detalles, el nuestro es el agua potable que tiene muchos rezagos”, dijo.

El pagar la energía a CFE es prioridad, pero lo que más “le puede” como Alcalde es el tema del desabasto, indicó, que las familias no tengan agua en casa, en sus tomas comerciales.

El llegar a casa, manifestó, tener enfermos, niños pequeños, ropa sucia, losa y no tener agua para poder limpiar, el problema es que cuando hay pues se busca acumular hasta en corcholatas.

Por lo que es un tema que tienen que trabajar, pero también pagar a CFE esa deuda que se tiene, por ello se les estará dando ese recurso para pagar a la dependencia.

La mitad la pagará de manera directa Gobierno del Estado a CFE y el otro 50 por ciento se les prestará vía participaciones, para que ellos paguen la parte proporcional.

El descuento aun no sabe cómo se les hará, pero es un préstamo el que les están otorgando y con eso dejarán de tener problemas por lo menos con CFE que suministra energía eléctrica a los acueductos.

El recurso que se le adeuda a CFE es de meses pasados, indicó, pero considera que no será en su administración donde se “tire la bolita”, eso lo tendrán que hacer otras instancias del Ayuntamiento, de porqué llegaron a tener estos problemas.

“No debemos en este Gobierno tirarnos la bolita, análisis de lo que se fue corresponden a otras instancias del ayuntamiento, no me quito la barra, pero no sudo calenturas ajenas”, dijo.