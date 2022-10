$!Recibe medicamento la Unidad Médica del IMSS Bienestar en Escuinapa

ESCUINAPA. _ El Hospital General hoy Unidad Médica del IMSS Bienestar recibió la mañana de este jueves medicamento con el que se pretende cubrir las necesidades médicas de los usuarios que no sean derechohabientes en instituciones como IMSS e ISSSTE.

El abasto de medicamento permitirá que los pacientes que acudan al lugar ya no compren insumos, ni medicinas, pues la institución se las brindará, informó la Delegada del IMSS en Sinaloa, Tania Medina López.

El objetivo es lograr mejorar la atención a la salud, a la población que no tiene seguridad social y que acudirá a atenderse sin pagar nada, pues se les estarán cubriendo en atención médica, en medicamentos, en cirugías.

En este hospital serán atendidos los pacientes que no tengan seguridad social, pero en caso de que se tenga una urgencia, es responsabilidad de la institucion brindar la atención a todas las personas que lo requieran y ya que el paciente este estabilizado derivarlo a la institución donde sea derechohabiente.

“Aquí te dan una atención de la más esmerada, doctores, enfermeras, todo el personal sabe atender, pero la falta de medicamento era la esencia, la gente muy bien atendida pero no puede comprar medicina”, dijo.

Después de 3 años de ser aval ciudadano y observar cómo la gente murió durante la pandemia por el Covid-19 y alguna que no pudo comprarse el medicamento, observar que llega el abasto de medicamento, es una noticia que no solo les agrada, les emociona, señaló.

“El medicamento es algo muy demandado, cada rato les decía: la gente se murió de Covid porque no tuvo para comprar medicina, llegó el momento que les dije ‘muy bonito el Hospital, pintadito, pero dijera la Paquis Corrales, si no hay medicina esto es puro mitote’, ahora sí no es mitote, es real”, le señaló Inda Crespo a la Delegada del IMSS en Sinaloa, Tania Medina López.

Para ella que funge como aval ciudadano y que por su negocio se entera cuando las cosas no van bien y que la principal queja era el desabasto de medicamento, el ver como se surte el almacén y la farmacia, es una misión cumplida.

Pues reitera que, aunque en la institución la atención del personal es excelente, que hay ese calor humano, que a veces llevaba a las enfermeras a rifar o cooperarse para comprarle un medicamento a algún paciente, faltaba que los gobiernos cumplieran con el tema de salud.

“Esta es una excelente noticia para el pueblo, para todos, a mi me toca estar vigilando como se atiende a la población, que haya abasto, porque la otra buena noticia es que por sistema se irán dando cuenta lo que falta y se enviará el medicamento antes de que no haya”, dijo.

Estas acciones le emocionan, preciso, porque la población que llega al Hospital y que regularmente no cuenta con recursos para la compra de medicamento, ahora sí tendrá un servicio de salud completo.

Inda Ramos hizo hincapié en que también su labor es estar pendiente y al tanto de las quejas que la población pudiera tener en cuanto al servicio de la institución, pues participa cuando se abre el buzón de quejas y se atienden todas las quejas, sugerencias y también felicitaciones que se colocan en este.