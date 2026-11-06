$!Recibe Protección Civil de Escuinapa más llamadas por presencia de abejas

ESCUINAPA._ En las últimas dos semanas ha aumentado llamados de emergencia ante la presencia de abejas, informó el coordinador operativo de Protección Civil, Érik Quintanilla Morales. “En las últimas dos semanas, en la coordinación municipal de Protección Civil hemos atendido poco más de 26 llamados de emergencia ante la presencia de enjambres de abeja”, expuso. Indicó que la presencia de estos enjambres en los patios alerta a las familias, pero tenerlas en estos lugares puede ser momentáneo, cuando están migrando o se dividen las colmenas.

Además, se suma el cambio de estación, por lo que ellas buscan lugares frescos y con agua cerca para quedarse en estos meses. “Buscan la tranquilidad, un lugar donde haya sombra y agua cercana, por eso están en los patios... a veces llegan, descansan y se marchan al otro día”, explicó. Las recomendaciones son, ,primero, evitar molestarlas con humo, agua, piedras, palos o algún tipo de insecticida pues eso podría ocasionar un ataque a las personas. Y eso es algo que ha ocurrido, expuso, porque la gente intenta manipularlas, cuando ya no pueden controlar llaman a Protección Civil y no es fácil cambiarlas de lugar pues las abejas están enardecidas. Si observan que las abejas están inquietas, hay que esperar, resguardándose junto con sus hijos y mascotas, cerrando puertas y ventanas lejos del panal, en espera de que se dé la atención.