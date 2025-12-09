$!Reciben 300 estudiantes de preparatoria becas para continuar con su educación

ESCUINAPA._ Mas de 300 estudiantes de preparatorias recibieron hoy martes la tarjeta de becas para educación medio superior, informó Danissa Flores, coordinadora estatal de Becas de Educación en el Estado.

“Hoy entregamos 312 tarjetas a nivel medio superior que es la (beca) ‘Benito Juárez’ se les pagarán dos bimestres de septiembre a octubre y de noviembre a diciembre por mil 900 pesos”, dijo Flores.

La coordinadora mencionó que con esto cumplen con el mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum que es la universalidad de las Becas de Bienestar “Benito Juárez” para los estudiantes de educación media superior.

Son becas abiertas en registro de manera permanente pero hubo inscripciones el año pasado y están saliendo las tarjetas, también están otras de continuidad que eran de ciclos escolares anteriores.

También en enero iniciarán con las becas “Rita Zetina” con jóvenes de secundaria y también primaria en grados altos como cuarto, quinto y sexto grado.