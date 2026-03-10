$!Reciben apoyos pescadores de comunidades de Escuinapa

ESCUINAPA._ Pescadores de algunas comunidades empezaron a recibir las tarjetas para el apoyo federal de Bienpesca durante este martes, es el segundo día de entrega.

“El día de ayer (lunes) inició el operativo de entrega de tarjetas, lo que viene siendo la reposición, de nuevas tarjetas, en este padrón se elevó un poco, son más de 1 mil 800 tarjetas”, dijo el encargado del operativo.

Son pescadores desde Teacapán hasta la Concha, van entregando por días en las localidades, desde lunes a jueves, los pescadores de la cabecera municipal y Palmito del Verde recibirán sus tarjetas el viernes.

En esta entrega del viernes estará personal de Conapesca y el Delegado de Bienestar, Ángel Ulises Piña García, quien estará con los pescadores para entregar en sus manos la tarjeta que tendrá el beneficio, el evento está programado para las 9 de la mañana, se informó.

Este martes se entregaron tarjetas en San Miguel de la Atarjea, Palmillas y una parte de Teacapán, el miércoles continuará en Teacapán, el operativo concluye el 22 de marzo.