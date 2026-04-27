Reciben elementos de la DSPyTM de Escuinapa ascenso en grados

ESCUINAPA._ Alrededor de 50 elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal recibieron el ascenso en grados este lunes, informó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Debido a los infaustos hechos en que perdieron la vida 5 elementos, había mucho descontento, aprovechamos para solicitarle al Gobierno del Estado la seguridad pública, que pudiéramos ir otorgándoles ascensos”, dijo.

Con esto, los agentes tendrán mayores salarios, mayores prestaciones, se incremento el seguro de vida, así como garantizar que se tengan mayores formas de seguridad mientras desempeñan sus labores, indicó.

Considera que el personal de la corporación está motivado, con ganas de retomar la tarea de seguridad pública y de vigilancia, aunque debe prevalecer, para él, una policía de mayor cercanía con la población.

“Que sea policía con una política de comunicación con la sociedad, que la niñez admire, respete y quiera ser policía, quiera ser bombero, es algo que tenemos que recuperar”, dijo.

Eso se hace con elementos bien preparados, atentos con la sociedad, por ello se entregaron estos 50 ascensos, a una parte de ellos se les pagará en enero y otros a partir de que se les entregó el grado.

Informó que también el seguro de vida tuvo un incremento de 150 a 250 mil pesos, en caso del fallecimiento de un elemento de la corporación.

El edil reconoció que en el tema de seguridad siguen apoyados por la Federación, con el patrullaje de elementos de la Sedena, Marina y Guardia Nacional.

“Vemos el gimnasio ya está con ellos”, dijo.

Mientras el inmueble está ocupado por militares, se están dando los entrenamientos en diversas zonas, entre las que está la unidad deportiva, indicó.