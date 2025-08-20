$!Reciben jornaleros, en Escuinapa, vacuna para prevenir casos de sarampión

ESCUINAPA._ Jornaleros que no tienen la vacuna de sarampión están recibiendo la dosis con lo que buscan prevenir que se tengan casos, informó Perla Tiznado Flores, coordinadora de Vacunación en el municipio.
Por ello, en coordinación con Vialidad y Transporte han instalado un módulo de vacunación en la entrada o salida del municipio, donde se paran y revisan los camiones.
“El objetivo es la aplicación de la vacuna de sarampión y rubeola, ahorita no tenemos casos pero se puede aplicar de 20 a 39 años, siempre y cuando las personas que vienen no tengan como comprobar que tienen dos dosis de sarampión”, dijo.
Indican que sí han encontrado personas que no tienen vacunación o no tienen cartilla, al vacunarse ellos entregan un comprobante que confirme que se les aplicó la dosis.
Tienen una semana que se coloca el filtro, el personal del campo se baja del camión, los de 20 a 39 años reciben la vacuna si no comprueban tener aplicada la dosis.
Se tienen 502 dosis para aplicar pero está semana irán por mil más, para garantizar que el mayor número de personas reciban esta vacuna.
Para la temporada agrícola que esta por iniciar en el municipio, lo que harán es contactar a personal que labora con ellos para que los apoye en detectar cualquier caso que sea probable sarampión.
Precisó que el sarampión tiene síntomas como puntos rojos, tener fiebre; empieza por la cabeza, lo que más se verán son los puntitos rojos la diferencia con la varicela es que está última es como una ampollitas.
El delegado de Vialidad y Transporte en el municipio, Dimas Rodríguez Romero indicó que, buscando prevenir el sarampión, se comunicó a personal que va al campo que requerían su cartilla de vacunación y que se les aplicaría la dosis a aquellos que no comprobarán tenerla.