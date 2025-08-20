$!Reciben jornaleros, en Escuinapa, vacuna para prevenir casos de sarampión

ESCUINAPA._ Jornaleros que no tienen la vacuna de sarampión están recibiendo la dosis con lo que buscan prevenir que se tengan casos, informó Perla Tiznado Flores, coordinadora de Vacunación en el municipio.

Por ello, en coordinación con Vialidad y Transporte han instalado un módulo de vacunación en la entrada o salida del municipio, donde se paran y revisan los camiones.

“El objetivo es la aplicación de la vacuna de sarampión y rubeola, ahorita no tenemos casos pero se puede aplicar de 20 a 39 años, siempre y cuando las personas que vienen no tengan como comprobar que tienen dos dosis de sarampión”, dijo.

Indican que sí han encontrado personas que no tienen vacunación o no tienen cartilla, al vacunarse ellos entregan un comprobante que confirme que se les aplicó la dosis.