Reciben título de grado, egresados de la Maestría en Gestión e Innovación en las organizaciones de la UTEsc

Escuinapa.- En ceremonia presidida por el Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, rector de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, autoridades e integrantes de la comunidad universitaria, se llevó a cabo el acto académico de graduación de la Maestría en Gestión e Innovación en las Organizaciones, donde se otorgaron títulos de grado a la primera generación de egresadas y egresados de ese programa académico.

La generación 2024 – 2025 está integrada por nueve personas, quienes, entre diciembre de 2025 y enero de 2026 llevaron a cabo una exitosa defensa de tesis, a quienes en esta ocasión, el rector felicitó expresando la satisfacción de consolidar el posgrado en la Universidad Tecnológica de Escuinapa. La madrina designada por las y los egresados fue la Dra. Marcela Rebeca Contreras Loera.

Asimismo, dieron sus respectivos mensajes de felicitación la Lic. María Elena Robles Ochoa, encargada de Agricultura y Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno de Escuinapa, en representación del alcalde, Dr. Víctor Díaz Simental, y la Dra. Guadalupe Montaño López, directora de ingresos del H. Ayuntamiento de Rosario, en representación su alcaldesa, Lic. Claudia Liliana Valdez Aguilar.

Por parte del sector productivo se contó con la intervención del Ing. Tobías Ricardo Lozano Solorza, presidente de Codesin zona sur, y el Lic. Bonifacio Bustamante Hernández, director de Roberto´s Mango, quienes destacaron el compromiso de la Universidad Tecnológica de Escuinapa con la formación profesional de alto nivel y su contribución al desarrollo regional a través de sus egresadas y egresados.

En representación de las y los egresados, la ahora Maestra Lizeth Guadalupe Ceja Pérez, felicitó a sus compañeras y compañeros de generación por el logro alcanzado como fruto de significativos esfuerzos y, principalmente, perseverancia y deseos de superación tanto académica como personal. Posteriormente, Ceja Pérez pasó una estafeta a la segunda generación de este posgrado, simbolizando el compromiso de continuar con el legado de dedicación para alcanzar el progreso por medio del conocimiento.