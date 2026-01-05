Recibirá personal de SSP salarios hasta fin de mes: Tesorero en Escuinapa

ESCUINAPA._ El personal que pertenece a Seguridad Pública percibirá salarios hasta fin de mes que es cuando se depositan recursos federales, informó el tesorero Trinidad Ibarra Martínez.

Los elementos y personal administrativo reciben sus salarios del Fondo de Fortalecimiento Municipal, y este llega a fines de mes, por lo que el viernes pasado ya no se pudo pagar semana a los elementos, indicó.

“La situación de Seguridad Pública es el apoyo de la federación a través de Fortamun, el Fortamun se hace un presupuesto anual y el recurso se aplica conforme está presupuestada, al 31 de diciembre la cuenta queda en cero”, dijo.

El día 2 de enero, que fue el cierre de semana al viernes, la cuenta ya no tenía el recurso para pagarse los salarios, pues el cierre fue el 31 de diciembre, precisó.

“Esto se les hizo saber a los elementos a través de Recursos Humanos y del director de Seguridad Pública, Abel Rosario López Domínguez, de que el pago de salario no se daría”.

“El pago de estás semanas que se acumulen van a llegar a finales de mes, que es cuando llega el apoyo de Fortamun”, dijo.

No es que no se quiera pagar, indicó Ibarra Martínez, el recurso llegará pero hay cuestiones administrativas que se tienen que seguir procedimientos.

Quizá serán 3 semanas sin pago, después se normaliza todo, de ahí se paga policía, Protección Civil, personal administrativo, así como jubilados y pensionados que pertenecen a esa área.

No pueden tener un recurso extra del Ayuntamiento para hacer frente a este tipo de cosas, debido a que son situaciones que se observan por parte de la Auditoría Superior del Estado, manifestó.