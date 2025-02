Reclama Sindicato del Ayuntamiento de Escuinapa incumplimiento en prestaciones

ESCUINAPA._ El Sindicato del Ayuntamiento podría iniciar procedimientos judiciales contra el Ayuntamiento debido a que hay prestaciones laborales que no se han cumplido y no ven interés del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental de acordar, indicó el secretario general Jaime Arturo Lizárraga Rojas.

“No hay arreglos y lo que se espera son las demandas, demandas por parte del Sindicato, debido a prestaciones laborales del sindicato que no se han cumplido”, dijo.

Indicó que los agremiados están desesperados por la falta de acuerdos con el Alcalde, con quien se han reunido y solo les señala que platicará con sus abogados sobre el tema, pero no ven el acuerdo.

“Hemos mostrado buena disposición desde un inicio, hemos sido pacientes, hemos sido considerados y realmente pues la administración no está mostrando lo propio”, dijo.

Lo que han pedido al Alcalde es la firma del contrato colectivo de trabajo, las canastas básicas, las bases heredadas que son ocho, no les han pagado los bonos de aniversario del sindicato, ni el bono de fin de año que se les otorga para compensar el descuento del Impuesto sobre el Trabajo, este se otorga a trabajadores activos y jubilados.

“El gravamen que resulta por el ISR se regresa, son cuatro salarios (el bono de aniversario) para cada uno”, dijo.

Lo que piden es que el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental se siente a dialogar con ellos, pero aseguran se ha dedicado a decir que va a quitar cosas que el Sindicato tiene ganado y mientras esté vigente el contrato colectivo de trabajo que está firmado es por tiempo indefinido el que se tengan las prestaciones.

“El Alcalde se ha dedicado a decir que va a quitar ‘esto’ o ‘aquello’... las canastas básicas, las bases heredadas, por órdenes del abogado no dan prestaciones a las que tenemos derecho como el quinquenio”, dijo Lizárraga Rojas.

En cuanto a la toma de protesta de 15 personas como nuevos sindicalizados, indicó que forman parte de bases vacantes y aunque están en el contrato colectivo que no se ha firmado no se tienen problemas pues no aumenta el número de trabajadores activos siguen en casi 190, son plazas que ya se presupuestaron.

El dirigente reconoció que existe un amparo en relación a la declaración inexistente de huelga con la que concluyo la administración pasada y que esperan se resuelva pronto, esta se encuentra en el Juzgado 9 de Distrito.