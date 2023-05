ESCUINAPA._ Trabajadores activos, pensionados y jubilados acudieron a Palacio Municipal a reclamar el pago de salarios pendientes, que se tenía el compromiso de dispersar.

La Contadora Rosalva Barrón Crespo salió a atender a las personas, ante la ausencia de la Tesorera Felicitas Rodríguez Zamora y de la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

“Se les va a pagar lo que falta, el dinero no se moverá, esta etiquetado, estoy como portavoz porque ella no esta, pero se va a continuar con los pagos atrasados”, dijo.

El recurso, aunque llegó a fines de abril, como apoyo del Gobernador Rubén Rocha Moya, y con un préstamo a cuenta de participaciones al Ayuntamiento, no se puede pagar si no se tiene un sustento legal para ello, por lo que Jumapae tenía que entregar esa documentación, que avalara la realidad de los adeudos, explicó.

“Así pide la auditoría que se hagan pagos, son recursos del estado, no lo manejamos como queramos aquí, fui tesorera y la única observación fuerte es por Jumapae, porque Hugo Enrique (ex Alcalde) lo quiso pagar sin pasarlo por Cabildo, este problema lo absorbe Presidenta porque es responsable porque les duele, pero no es tan fácil sacar el dinero” les dijo.

El dinero que se tiene es para pagar hasta la 1 quincena de mayo, el jueves se pago la del 30 de abril, hoy viernes se pagaría la del 15 de mayo pero la Tesorera tuvo que salir a Culiacán, por lo que la dispersión de recursos continuara el lunes.

“Desde un principio debieron decirnos, nosotros estamos sin dinero, desesperados, todos piensan que se trata de una burla lo que hacen, si nos dijeran bien ‘tal día’ se paga, pero no, no podemos seguir dando vueltas y vueltas”, dijo el Secretario General del Sindicato de la Jumapae José Emilio Hernández Rivera.

Los trabajadores señalaron que en Jumapae se les indicó que la documentación ya se había entregado al Ayuntamiento, sobre los adeudos pendientes, pero en caso de no ser así, también debían cuestionar al Contador que no esta de tiempo completo en la paramunicipal pues trabaja en el Ayuntamiento de Rosario.

“El Contador debe tener los recibos, que no nos traigan puras vueltas, pero si el contador de la Jumapae no funciona mejor que lo quite, pura burla somos”, dijo un trabajador.